La partita contro l’Ajax ha riportato il buon umore in casa Inter che ha iniziato il percorso in Champions League con una prima importante vittoria. La squadra di Cristian Chivu ha battuto per 2-0 gli olandesi facendo a meno sul campo sia di Matteo Darmian che del capitano Lautaro Martinez, entrambi out per qualche problema fisico. Da Appiano Gentile, però, arrivano notizie positive per Chivu che adesso dovrà mettersi subito a lavoro per la partita contro il Sassuolo che si terrà domenica 21 settembre alle ore 20:45. Stando a quanto riportato da Sky, Lautaro Martinez avrebbe smaltito totalmente il problema alla schiena che gli ha impedito di essere presente nella sfida dell’ Amsterdam Arena e nella giornata odierna si sarebbe allenato in palestra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Lautaro e Darmian pronti al rientro: il capitano torna in campo contro il Sassuolo