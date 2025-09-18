Inter la grande notte di Pio Esposito ad Amsterdam | Un sogno

Francesco Pio Esposito ha rilasciato qualche dichiarazione a InterTV a seguito dell’ esordio in Champions League con grande prestazione alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. LA NOTTE DI PIO – Notte indimenticabile per Pio Esposito: il giovane attaccante nerazzurro ha esordito nella massima competizione europea, giocando una partita di grande sostanza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la grande notte di Pio Esposito ad Amsterdam: “Un sogno”

In questa notizia si parla di: inter - grande

Gruppo Byd, l’Executive Vice President Stella Li: "Partnership con Inter avrà grande impatto"

Giletti: «Inter ha buttato l’ultimo scudetto! Rimane grande società»

Inter, Gigi di Biagio: “La sfida più grande per Chivu sarà…”

Orgoglio e una grande vittoria: parole nerazzurre da Amsterdam #ForzaInter #UCL #AjaxInter - X Vai su X

Eccoci qua, ora un’altra serata di grande calcio l’Inter in trasferta che si gioca la prima partita del girone, vi aspettiamo dall’aperitivo a seguire la vostra squadra del cuore, prenotate subito il vostro tavolo! - facebook.com Vai su Facebook

Inter, la notte di Pio: per Esposito un esordio in Champions da predestinato; Pio Esposito, emozioni da esordio: Un sogno che avevo da bambino; I gol di Thuram, la notte di Pio Esposito e le 100 presenze.

Inter, la squadra di Chivu vola in Europa: che intesa Thuram-Pio Esposito - Una grande vittoria ad Amsterdam e l'Inter scaccia via i fantasmi del campionato. Si legge su sportpaper.it

La grande notte di Pio Esposito: è il centravanti del futuro di Inter e Nazionale I voti: Sommer decisivo (7,5), Barella da 5,5 - L’Inter, dopo due sconfitte che avevano alzato la pressione su Chivu e innescato processi anticipati, fornisce quelle giuste: un portiere ... Lo riporta msn.com