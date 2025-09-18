Inter la condizione di Lautaro
Inter verso il Sassuolo: Lautaro e Darmian sotto i riflettori L’Inter si è rimessa al lavoro dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ajax in Champions League, con l’obiettivo puntato sul Sassuolo, prossimo avversario in Serie A. La squadra di Chivu ha svolto una sessione al Suning Training Centre, divisa tra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - condizione
Calciomercato Inter, la Lazio non scende a patti per Rovella: via solo a una condizione
Nota tattica di Inter-Fluminense: Thuram non in condizione
Thuram un fantasma in Inter Fluminense: tra la condizione fisica e il caldo Tikus non accende il motore! Adesso la pausa serve più che mai
Inter, Chivu: “Lautaro stasera non era in condizione di giocare, speriamo di recuperarlo il prima possibile”. - X Vai su X
#David non ancora nella miglior condizione? In #Juventus-#Inter è stata la terza scelta di #Tudor. Il nostro pensiero https://shorturl.at/k16cR - facebook.com Vai su Facebook
Inter, testa al Sassuolo: le condizioni di Lautaro Martinez e Darmian; Lautaro Martinez gioca Inter-Sassuolo? Le condizioni dell'attaccante dopo il problema alla schiena; Champions League, Ajax-Inter, Chivu col dubbio Lautaro: probabili formazioni e orari tv.
Ajax-Inter, Chivu fa chiarezza su Lautaro: le ultime sul capitano - Mister Cristian Chivu fa il punto della situazione sulle condizioni di Lautaro Martinez: il tecnico nerazzurro è stato chiarissimo. Riporta spaziointer.it
Infortunio Lautaro, Chivu fa il punto: cosa filtra per Inter-Sassuolo - Nel recente match in Champions League contro l'Ajax, mister Chivu ha dovuto fare a meno di un ... Secondo fantamaster.it