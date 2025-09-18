Inter il nodo scudo penale per il Meazza

Lo scudo penale nel braccio di ferro per il Meazza: Inter e Milan spingono per garanzie Inter e Milan accelerano la corsa verso il nuovo San Siro con una richiesta controversa: lo scudo penale per la vendita del Meazza. I due club nerazzurri e rossoneri negoziano con il Comune di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il nodo scudo penale per il Meazza

Esattamente, questo è il nodo della vicenda, mai considerato da nessuno. Stadio Milan a San Donato significava San Siro all’Inter. Loro non avrebbero mai fatto un altro stadio altrove. Ora, va bene tutto, ma dopo averli già ospitati nel corso della storia in quell - X Vai su X

? #Milan, ancora rinviata la vendita di #SanSiro Il dialogo tra #Comune e club entra nella fase decisiva: siamo al nodo finale... #ACMilan #SerieA #rossoneri #MilanNews - facebook.com Vai su Facebook

La consigliera comunale Cucchiara sulla vendita di San Siro: “Tolto tempo alla democrazia per compiacere i privati; Inter, il nodo scudo penale per il Meazza; GdS - Chivu, sotto il caschetto nessun cattivo pensiero: solo la vera Inter.

Che cos’è lo “scudo penale” richiesto da Inter e Milan nella trattativa sulla vendita del ‘Meazza’ - Durante i vari incontri tra il Comune di Milano e le società, Inter e Milan hanno chiesto un "regime di protezione" ... Scrive fanpage.it

