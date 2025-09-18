Inter esonero di Chivu e Vlahovic a zero | La società l’ha messo in conto | ESCLUSIVO

I nerazzurri non sono partiti bene in campionato e subito sono circolate voci su un cambio immediato in panchina, ma anche possibili ribaltoni sul mercato L’Inter rialza la testa ad Amsterdam. Nell’esordio in Champions League in questa stagione la squadra di Chivu reagisce ai due schiaffoni in campionato firmati Udinese e Juventus. In particolare in questo inizio di stagione non avevano convinto diverse scelte da parte del tecnico romeno, ritenuto ancora inesperto per certi palcoscenici. Tanto che qualcuno ha parlato già di esonero o di eventuali sostituti nel caso in cui la situazione fosse precipitata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

