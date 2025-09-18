Inter e Milan il futuro di San Siro | 16mila posti di lavoro e 11,6 milioni di presenze

Il futuro di San Siro prende forma: secondo il documento descrittivo presentato da Inter e Milan al Comune di Milano, il nuovo stadio e l’area circostante diventeranno uno dei poli più attrattivi d’Europa. A regime, si stimano oltre 11,6 milioni di visitatori all’anno, il doppio rispetto a oggi, numeri paragonabili a quelli di CityLife. Il cronoprogramma prevede che il nuovo stadio sia pronto entro il 2031, in tempo per ospitare gli Europei, mentre l’intero comparto urbano verrà completato tra il 2034 e il 2035. L’area complessiva sarà di 281mila metri quadrati, con almeno 150mila mq dedicati a verde pubblico e 50mila a verde autentico, trasformando San Siro in uno spazio fruibile tutto l’anno e non solo in occasione di partite e concerti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

