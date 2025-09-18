Inter Calhanoglu sale in cattedra | Chivu ritrova il suo regista
La prima giornata di Champions League è passata in archivio per l’Inter, che può sorridere per aver ritrovato la retta via. I nerazzurri hanno messo a referto un convincente 2-0 ad Amsterdam con l’Ajax, riuscendo a portare casa 3 punti fondamentali in un girone unico insidioso. Sono tanti gli aspetti positivi che può trarre Cristian Chivu dalla trasferta alla Johan Cruijff Arena, con uno di questi che riguarda il centrocampo. Hakan Calhanoglu sembra infatti essere tornato sui suoi standard, su quei livelli a cui ci aveva abituato nel recente passato. Il turco si è lasciato alle spalle un’estate travagliata, in cui appariva al passo d’addio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
