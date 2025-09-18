Inter Boban Esposito mi ricorda Dzeko

L'esordio magico di Pio Esposito: Inter batte Ajax e accende i riflettori Francesco Pio Esposito illumina la notte di Champions League con un debutto da predestinato. L'Inter conquista una vittoria preziosa contro l'Ajax ad Amsterdam, e il giovane attaccante classe 2005 ruba la scena assieme a Marcus Thuram, autore di

Inter, Boban elogia Pio Esposito: “Ha movenze simili a Dzeko”

Zvone #Boban a Sky: “Pio #Esposito ha movenze simili a #Dzeko. Può fare una grande carriera”. Fabio #Capello: “Ha un controllo di palla fantastico. Può essere il futuro della Nazionale italiana. Mi ha impressionato”. #Inter [@NicoSchira] - X Vai su X

Toni: “Pio Esposito ha fatto veramente una grande partita. Si vede proprio che ha qualità, si è visto con gli assist per i compagni messi in porta. Smettiamola di chiamarlo ragazzino, è un giocatore pronto per un’Inter forte”. - facebook.com Vai su Facebook

