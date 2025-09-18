Inter Boban elogia Pio Esposito | Ha movenze simili a Dzeko

La serata di ieri è stata estremamente positiva per l’Inter, che è tornata sulla retta via dopo due sconfitte consecutive. I nerazzurri hanno infatti vinto con un netto 2-0 con l’Ajax, nel segno di un Marcus Thuram sempre più in spolvero. Un successo fondamentale sotto ogni punto di vista, sia per rialzarsi dopo un periodo negativo che per mettere in cascina i primi 3 punti del girone unico di Champions League. La Beneamata ha dato prova di essere ancora una squadra viva, in grado di dire la sua in campo internazionale, lì dove la palla scotta. Al termine del match tra i lancieri e i meneghini, l’ex giocatore ed ora opinionista di Sky Sport Zvonimir Boban ha parlato di Francesco Pio Esposito, autore di una prova convincente alla Johan Cruijff Arena. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

