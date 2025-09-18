L’ Italia segna un primato in Europa diventando il primo Paese dell’Unione a dotarsi di una legge nazionale sull’intelligenza artificiale, pienamente allineata all’AI Act approvato a Bruxelles. Con il via libera definitivo del Senato, il quadro normativo disciplina sviluppo, adozione e governance dei sistemi di IA nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali, cercando di coniugare innovazione e tutela dei cittadini. Ma non solo, perché sul piatto è stato messo anche un piano di investimenti da un miliardo per stimolare lo sviluppo della filiera italiana dell'IA. La norma si fonda su alcuni pilastri chiave: uso antropocentrico e sicuro dell’IA, trasparenza, accessibilità e protezione dei dati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intelligenza artificiale, l'Italia prima in Ue ad approvare una legge