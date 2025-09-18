Intelligenza artificiale e automatizzazione | nasce Genoma Os sistema operativo a supporto delle Pmi italiane

Genoma OS è un sistema operativo aziendale di ultima generazione, che sfrutta tutte le più recenti tecnologie, progettato per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi d'impresa. La sua architettura è finalizzata a ottimizzare le operazioni senza richiedere complesse migrazioni di dati o la sostituzione delle infrastrutture esistenti, che richiederebbero, oltre a un esborso economico, anche un impegno in termini di tempo. L'obiettivo primario di questo progetto è connettere, analizzare e automatizzare i flussi di dati, trasformandoli in decisioni e azioni concrete in un contesto di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intelligenza artificiale e automatizzazione: nasce Genoma Os, sistema operativo a supporto delle Pmi italiane

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

