Intelligenza artificiale che cosa c' è dentro la nuova legge italiana

Non moltissimo, a dire il vero. Ma è un quadro generale confortante (nonché il primo in Europa), un miliardo di euro per Pmi e startup e una prima organizzazione delle competenze nel settore assegnate all'Agenzia per la Cybersicurezza e all'Agenzia per l’Italia Digitale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

