Insegnanti sottopagati e sovraccarichi | lavorano gratis l’equivalente di 54 giorni l’anno 12 ore alla settimana extra per compiti burocratici Lo studio

Orizzontescuola.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca interdisciplinare condotta su scala europea rivela che il sistema scolastico si regge su un lavoro invisibile e non retribuito che sta mettendo a dura prova il benessere psicofisico del corpo docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insegnanti - sottopagati

Insegnanti sottopagati e sovraccarichi: lavorano gratis l'equivalente di 54 giorni l'anno, 12 ore alla settimana extra per compiti burocratici. Lo studio; Un mondo a parte: quando il cinema torna a parlare della scuola.

Cerca Video su questo argomento: Insegnanti Sottopagati Sovraccarichi Lavorano