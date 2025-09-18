Insegnanti sottopagati e sovraccarichi | lavorano gratis l’equivalente di 54 giorni l’anno 12 ore alla settimana extra per compiti burocratici Lo studio
Una ricerca interdisciplinare condotta su scala europea rivela che il sistema scolastico si regge su un lavoro invisibile e non retribuito che sta mettendo a dura prova il benessere psicofisico del corpo docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
#Insegnanti italiani sottopagati: guadagnano 33% in meno degli altri laureati il confronto con la Germania resta impietoso: da noi lo stipendio medio di un anno nella #scuola superiore è pari a 56.021 dollari, supera i 100 mila dollari per i tedeschi. https://buff.ly - facebook.com Vai su Facebook
Un mondo a parte: quando il cinema torna a parlare della scuola.