Innovazione e sostenibilità Convegno dell’Ance

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su iniziativa del Gruppo giovani imprenditori edili di Ance Toscana, domani dalle 14.30 nel Granaio Lorenese, ad Alberese, si svolgerà il convegno pubblico sul tema ’ Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio ’. Durante l’incontro – organizzato anche dall’Ance Grosseto e dall’Ance Toscana – verranno dibattuti temi di grande attualità sociale, economica ed ecologica, con un confronto tra istituzioni pubbliche, imprenditori ed esperti, all’interno di due tavole rotonde. I lavori introdotti dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Ance Toscana Chiara Frangerini, da Massimo De Blasis (presidente di Ance Grosseto) e da Rossano Massai (presidente di Ance Toscana), proseguiranno con un primo dibattito su ’ Architetture invisibili: geotermia, acqua e impresa per i territori sostenibili’ durante il quale saranno evidenziate le potenzialità territoriali per lo sviluppo geotermico correlate alle tematiche inerenti la disponibilità dell’acqua e della sua utilizzazione nel territorio maremmano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

innovazione e sostenibilit224 convegno dell8217ance

© Lanazione.it - Innovazione e sostenibilità. Convegno dell’Ance

In questa notizia si parla di: innovazione - sostenibilit

Innovazione e sostenibilità. Convegno sull’Hospitality 4.0 - Così come stare al passo con le novità della tecnologia. Riporta lanazione.it

Innovazione e sostenibilità, 100 imprese a convegno da Loccioni - E' il tema di fondo dell'incontro a cui hanno partecipato oltre 100 imprenditori, alcuni di fuori regione, nella sede del Gruppo Loccioni ad Angeli ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Innovazione Sostenibilit224 Convegno Dell8217ance