Innovazione e sostenibilità Convegno dell’Ance
Su iniziativa del Gruppo giovani imprenditori edili di Ance Toscana, domani dalle 14.30 nel Granaio Lorenese, ad Alberese, si svolgerà il convegno pubblico sul tema ’ Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio ’. Durante l’incontro – organizzato anche dall’Ance Grosseto e dall’Ance Toscana – verranno dibattuti temi di grande attualità sociale, economica ed ecologica, con un confronto tra istituzioni pubbliche, imprenditori ed esperti, all’interno di due tavole rotonde. I lavori introdotti dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Ance Toscana Chiara Frangerini, da Massimo De Blasis (presidente di Ance Grosseto) e da Rossano Massai (presidente di Ance Toscana), proseguiranno con un primo dibattito su ’ Architetture invisibili: geotermia, acqua e impresa per i territori sostenibili’ durante il quale saranno evidenziate le potenzialità territoriali per lo sviluppo geotermico correlate alle tematiche inerenti la disponibilità dell’acqua e della sua utilizzazione nel territorio maremmano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: innovazione - sostenibilit
? **Evento su Innovazione e Sostenibilità nella Sanità Territoriale** ? L'Ordine TSRM e PSTRP di Roma e Provincia sta organizzando un evento che si terrà presso la Regione Lazio, dedicato alla discussione delle trasformazioni nella sanità territoriale ap Vai su Facebook
Apicoltura: nuovi fondi per innovazione, sostenibilità e mercato del miele https://dedalomultimedia.org/sezioni/natura-e-ambiente/28729-apicoltura-nuovi-fondi-per-innovazione,-sostenibilit%C3%A0-e-mercato-del-miele.html… #CampagnaApistica2025 #Apic - X Vai su X
Innovazione e sostenibilità. Convegno sull’Hospitality 4.0 - Così come stare al passo con le novità della tecnologia. Riporta lanazione.it
Innovazione e sostenibilità, 100 imprese a convegno da Loccioni - E' il tema di fondo dell'incontro a cui hanno partecipato oltre 100 imprenditori, alcuni di fuori regione, nella sede del Gruppo Loccioni ad Angeli ... Segnala ansa.it