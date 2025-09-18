Su iniziativa del Gruppo giovani imprenditori edili di Ance Toscana, domani dalle 14.30 nel Granaio Lorenese, ad Alberese, si svolgerà il convegno pubblico sul tema ’ Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio ’. Durante l’incontro – organizzato anche dall’Ance Grosseto e dall’Ance Toscana – verranno dibattuti temi di grande attualità sociale, economica ed ecologica, con un confronto tra istituzioni pubbliche, imprenditori ed esperti, all’interno di due tavole rotonde. I lavori introdotti dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Ance Toscana Chiara Frangerini, da Massimo De Blasis (presidente di Ance Grosseto) e da Rossano Massai (presidente di Ance Toscana), proseguiranno con un primo dibattito su ’ Architetture invisibili: geotermia, acqua e impresa per i territori sostenibili’ durante il quale saranno evidenziate le potenzialità territoriali per lo sviluppo geotermico correlate alle tematiche inerenti la disponibilità dell’acqua e della sua utilizzazione nel territorio maremmano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Innovazione e sostenibilità. Convegno dell'Ance