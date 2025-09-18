Innovazione da Mundys ' Fly me to the Moon' un podcast sui futuri in arrivo

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Si chiama 'Fly me to the Moon – Futuri in arrivo', ed è una serie podcast in otto puntate (audio e video) prodotta da Mundys per raccontare idee, persone e visioni che stanno trasformando il nostro tempo. I temi su cui si focalizza la serie spaziano dal futuro della smart mobility all'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla nostra vita quotidiana; dal futuro dell'alimentazione ai progressi nel campo della genetica, fino alle innovazioni in campo aerospaziale e scolastico. Ogni episodio (di durata variabile tra i 30 e i 50 minuti) è registrato all'interno dell'Innovation Hub dell'aeroporto di Fiumicino: il primo acceleratore di startup in Europa nel cuore di un aeroporto, gestito da Aeroporti di Roma e tra i luoghi-simbolo del concetto di innovazione all'interno del Gruppo Mundys. 🔗 Leggi su Iltempo.it

