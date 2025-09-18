Roma, 18 set. (AdnkronosLabitalia) - In collaborazione con Roborock” “Roborock è nota per la sua grande esperienza nella robotica domestica. Siamo i primi al mondo nel settore dei robot aspirapolvere. Con l'annuncio di oggi portiamo tutta la nostra esperienza nell'ambito della navigazione, della mappatura e del riconoscimento ostacoli basati sull'intelligenza artificiale, anche all'aperto, nel settore dei robot tosaerba. Alla base di questa evoluzione c'è la filosofia del brand: andare incontro ai problemi reali e alle esigenze degli utenti”. Così Chiara Carobello, pr communication manager di Roborock Italia, intervenendo all'evento ‘Rock the Mow - Time to Roll', organizzato a Monaco dall'azienda cinese per celebrare il debutto ufficiale di una nuova serie di tosaerba, RockMow e RockNeo, due novità presentate anche a Ifa 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Innovazione, Carobello (Roborock Italia): "Portiamo esperienza in settore gardening"