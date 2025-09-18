innalzato il livello di scorta per meloni tajani e salvini

AGI - "Oggi è stato innalzato il livello di scorta al presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me". A confermarlo, conversando con i giornalisti al Senato dopo il question time, è Antonio Tajani. "Il clima - ha ribadito il vicepremier e ministro degli Esteri - non è dei migliori. Invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi - ha osservato - non ho offeso nessuno". "Qui sui banchi del governo non c'è nessuno al servizio di Israele. Non permetterò mai che qualcuno dica che vengo meno al mio dovere di ministro della Repubblica. Io non sono al servizio di nessuno se non della Repubblica e del popolo italiano che mi eletto a sedere sui banchi del Parlamento". 🔗 Leggi su Agi.it

