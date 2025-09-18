Innalzato il livello di protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Charlie Kirk

Il Viminale ha disposto un innalzamento delle misure di sicurezza per Antonio Tajani e Matteo Salvini, a seguito della circolare emanata venerdì scorso che chiedeva di rivedere i livelli di protezione delle personalità politiche dopo l’omicidio, negli Stati Uniti, dell’attivista di destra di Charlie Kirk. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro degli Esteri, sostenendo che esistano tensioni preoccupanti anche in Italia: «Il clima non è dei migliori. Invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi non ho offeso nessuno», ha detto Tajani. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta attivo il livello di protezione già previsto per i capi di governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Innalzato il livello di protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Charlie Kirk

