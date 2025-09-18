Infortunio Kean la Fiorentina prega il rientro dell’attaccante Le ultime novità sul centravanti
Infortunio Kean: la Fiorentina resta in ansia per le condizioni dell’attaccante L’infortunio Kean, o meglio il problema fisico che ha colpito l’attaccante in questi giorni, continua a tenere in allerta l’ambiente della Fiorentina. Anche se non si tratta di un infortunio muscolare o traumatico, l’assenza di Moise Kean dagli allenamenti preoccupa lo staff tecnico e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
O Fazzini in appoggio a Kean Mancherà Gudmundsson per infortunio Quindi se 2 punte, giocherà 1 tra Dzeko e Piccoli - X Vai su X
Il nome di Moise Kean era uno di quelli circolati in casa Napoli sia prima dell'arrivo di Lorenzo Lucca che dopo l'infortunio di Romelu Lukaku e Il Mattino oggi in edicola ricostruisce quelle che sono state le tappe dell'approccio da parte del club azzurro con la F - facebook.com Vai su Facebook
FLASH | Fiorentina, allarme Kean per Pioli: salta la 4^ giornata? - Brutte notizie per la Fiorentina allenata da Stefano Pioli a 4 giorni dalla sfida di campionato contro il ... fantamaster.it scrive
Fiorentina: Kean influenzato ma c'è ottimismo per domenica - La Fiorentina prosegue la preparazione al Viola Park della partita di domenica prossima che la vedrà impegnata al Franchi con il Como. Segnala corrieredellosport.it