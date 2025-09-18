Infortunio Gil Puche | quando torna a disposizione il difensore spagnolo? Arrivano notizie confortanti per la Juventus Next Gen ecco tutti i dettagli

di Nicolò Corradino Infortunio Gil Puche: svelati i tempi di recupero del difensore della Juventus Next Gen, ai box dal 12 agosto. Ecco quando torna in campo. Novità importanti per la Juventus Next Gen. A seguito di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, diagnosticata il 12 agosto tramite risonanza magnetica presso il Jmedical, il difensore Javier Gil Puche aveva iniziato il suo percorso di riabilitazione. L’infortunio ha costretto il difensore spagnolo, classe 2006, a fermarsi, ma le notizie più recenti sono decisamente più positive. Stando a quanto appreso da , il recupero sta procedendo bene e il giocatore dovrebbe tornare a disposizione di mister Massimo Brambilla tra sole 2-3 settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gil Puche: quando torna a disposizione il difensore spagnolo? Arrivano notizie confortanti per la Juventus Next Gen, ecco tutti i dettagli

Infortunio Gil Puche, grattacapo per Brambilla! L’allenatore della Juventus Next Gen perde il difensore: c’è lesione, il comunicato ufficiale!

Gil Puche, parla il fratello Joaquin: "Recupera bene dall'infortunio, gioia e orgoglio per l'inserimento in lista B della UCL. Prima squadra? Con lavoro e pazienza può ... - com, per conoscere ancora meglio il talentuoso difensore spagnolo Javier Gil Puche attualmente fermo ai box, ha contattato in esclusiva il fratello ... Da tuttojuve.com

