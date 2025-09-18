Infortunio Alexander Arnold: anche il terzino inglese salterà Real Madrid Juve di Champions! Svelate le sue condizioni. Una tegola pesantissima, un’emergenza che si aggrava. Il Real Madrid perde un altro pezzo da novanta in difesa: Trent Alexander-Arnold si è fermato per un grave infortunio muscolare e dovrà restare ai box per circa due mesi. Un’assenza che pesa come un macigno e che, soprattutto, lo costringerà a saltare il big match di Champions League contro la Juve. Lesione al bicipite femorale: due mesi di stop. Con un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha confermato i timori della vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Alexander Arnold: guai per Xabi Alonso, anche lui salterà Real Madrid Juve di Champions! Già due big ai box per la super sfida, ecco le sue condizioni