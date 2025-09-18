Infortuni sul lavoro Tarquini Uil | Allarme rosso in Ciociaria
Numeri in crescita per gli infortuni sul lavoro in Ciociaria. Nei primi sette mesi del 2025 il territorio ne ha contati 1456, 112 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, quanto l’Inail ne aveva infatti catalogati 1344. Sono aumentate anche le morti sul lavoro: sei in questi sette mesi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: infortuni - lavoro
Infortuni sul lavoro, esplosione dei casi in alcune province. Schizzano le malattie professionali
Sicurezza sul lavoro: "Il Friuli Venezia Giulia guida la sfida contro gli infortuni"
Allarme nei cantieri edili. Le ondate di calore influiscono sugli infortuni sul lavoro
BATtiamo gli infortuni sul lavoro, lo spot vincitore del concorso della Prefettura sarà proiettato al cinema #andria - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti sul lavoro nel Lazio, è emergenza: “Boom di infortuni” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/08/news/incidenti_lavoro_lazio_emergenza-424833342/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Salute e sicurezza sul lavoro, Tarquini (Uil): “In Ciociaria l’indice di rischio infortunio mortale più elevato”; Aumentano infortuni e morti sul lavoro: un bollettino di guerra quotidiano; Infortuni sul lavoro in Ciociaria. Tarquini (Uil): “La sicurezza sul lavoro diventi tema prioritario”.
Infortuni sul lavoro, a Latina crescono ancora. Ecco il report Uil - Da gennaio a luglio le denunce per gli infortuni sul lavoro sono state 2. Si legge su latinatoday.it
Infortuni sul lavoro in aumento nel pontino: il monito della Uil - La Uil lancia l’allarme e chiede più prevenzione e controlli ... latinaquotidiano.it scrive