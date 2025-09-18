Infortuni sul lavoro Tarquini Uil | Allarme rosso in Ciociaria

Numeri in crescita per gli infortuni sul lavoro in Ciociaria. Nei primi sette mesi del 2025 il territorio ne ha contati 1456, 112 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, quanto l’Inail ne aveva infatti catalogati 1344. Sono aumentate anche le morti sul lavoro: sei in questi sette mesi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

