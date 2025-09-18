Infortuni sul lavoro a Latina crescono ancora Ecco il report Uil
Crescono le denunce di infortuni sul lavoro in provincia di Latina. Lo dice il report della Uil, elaborato su dati Inail, realizzato nell’ambito dell’attività periodica dell’Osservatorio Uil Lazio #ZeroMortiSulLavoro.Da gennaio a luglio le denunce per gli infortuni sul lavoro hanno superato le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: infortuni - lavoro
Infortuni sul lavoro, esplosione dei casi in alcune province. Schizzano le malattie professionali
Sicurezza sul lavoro: "Il Friuli Venezia Giulia guida la sfida contro gli infortuni"
Allarme nei cantieri edili. Le ondate di calore influiscono sugli infortuni sul lavoro
BATtiamo gli infortuni sul lavoro, lo spot vincitore del concorso della Prefettura sarà proiettato al cinema #andria - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti sul lavoro nel Lazio, è emergenza: “Boom di infortuni” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/08/news/incidenti_lavoro_lazio_emergenza-424833342/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Infortuni sul lavoro in aumento nel pontino: il monito della Uil; Provincia di Latina, aumentano gli infortuni sul lavoro; Crescono gli occupati, ma anche gli infortuni tra i lavoratori anziani – Di F. D’Amico.
Infortuni sul lavoro in aumento nel pontino: il monito della Uil - La Uil lancia l’allarme e chiede più prevenzione e controlli ... Segnala latinaquotidiano.it
Infortuni sul lavoro in lieve calo nel 2025, ma crescono i casi mortali in itinere: +24,4% - Il confronto con i primi sette mesi del 2024 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro una diminuzione degli infortuni (- Si legge su giornaledellepmi.it