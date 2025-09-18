Influenza aviaria incontri informativi per allevatori nella Bassa Padovana
Con l’arrivo dell’autunno, la Bassa Padovana si prepara a fronteggiare il rischio di influenza aviaria. Lo scorso anno la provincia non ha registrato casi, mentre in Veneto i focolai sono stati 24. La riduzione dei contagi è stata possibile grazie alle misure di protezione e alla collaborazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il vaccino che può salvare il buffo e minacciato kakapo dall’arrivo dell’influenza aviaria
Virus respiratori: microonde a bassa intensità efficaci contro influenza, Covid e aviaria
Influenza, esplodono i casi. Aviaria, alert del Cdc Usa: “Accelerare i test sui ricoverati per sospetti H5N1” - Roma, 17 gennaio 2025 – L'incidenza dell'influenza in Italia è in costante aumento, soprattutto tra i più piccoli, secondo il rapporto settimanale RespiVirNet- Si legge su quotidiano.net
Influenza aviaria. L’alert dell’Izs Venezie: “In aumento i casi negli uccelli selvatici, cresce l’attenzione anche verso i mammiferi” - Dopo gli eventi di spillover in visoni allevati cresce l’attenzione delle autorità sanitarie verso mutazioni del virus H5N1 che potrebbero favorirne il passaggio ai mammiferi e all’uomo. Lo riporta quotidianosanita.it