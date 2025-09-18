Inflazione sindaco convoca tavolo A Ravenna più alta del resto d’Italia
A Ravenna l’inflazione è più alta che nel resto d’Italia, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari acquistati al supermercato. È quanto emerge dai dati presentati ieri mattina dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’ Osservatorio Prezzi al consumo voluto dal sindaco Alessandro Barattoni e convocato in Municipio con i rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati, Camera di commercio, Confindustria e Legacoop. L’obiettivo del tavolo, spiega il primo cittadino, è "sensibilizzare rispetto a quanto l’inflazione eroda il potere di acquisto " e "diffondere la consapevolezza di quanto, in questi anni, l’ aumento dei prezzi sia stato una sorta di tassa, occulta e iniqua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
