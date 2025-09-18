Infiltrazioni d' acqua nelle sepolture del cimitero di Putignano il Comune | Valutiamo la costruzione di nuovi ossari

C’è un problema di infiltrazioni d'acqua in alcune delle sepolture interrate della parte nuova del cimitero di Putignano. Lo ha segnalato a PisaToday un lettore direttamente coinvolto nella questione, e lo confermano anche gli uffici dei servizi cimiteriali del Comune di Pisa.La segnalazione del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

