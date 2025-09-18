Infiltrazioni d' acqua nelle sepolture del cimitero di Putignano il Comune | Valutiamo la costruzione di nuovi ossari
C’è un problema di infiltrazioni d'acqua in alcune delle sepolture interrate della parte nuova del cimitero di Putignano. Lo ha segnalato a PisaToday un lettore direttamente coinvolto nella questione, e lo confermano anche gli uffici dei servizi cimiteriali del Comune di Pisa.La segnalazione del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: infiltrazioni - acqua
"Niente interventi per le infiltrazioni d'acqua in una sala operatoria di oculistica": la denuncia del capogruppo Pettinari
Pioggia intensa su Treviso, ancora infiltrazioni d'acqua nel sottopasso ferroviario
Lavori a San Domenico. Montati i ponteggi contro le infiltrazioni d’acqua dal tetto
Vescia di Foligno. Via dei Frantoi. NESSUNA NOVITÀ: ANCORA INFILTRAZIONI DI ACQUA. Problematica irrisolta - facebook.com Vai su Facebook
Infiltrazioni di acqua nella Casa di Comunità di Abbadia San Salvatore, chiusi alcuni ambulatori https://gazzettadisiena.it/infiltrazioni-di-acqua-nella-casa-di-comunita-di-abbadia-san-salvatore-chiusi-alcuni-ambulatori/… - X Vai su X
Infiltrazioni d'acqua nelle sepolture del cimitero di Putignano, il Comune: Valutiamo la costruzione di nuovi ossari; Infiltrazioni nelle tombe Quando piove si allagano; Lo sfacelo del cimitero Verano: loculi aperti, muffa e acqua che allaga le tombe.
Infiltrazioni d’acqua nei loculi del cimitero di Castel di Lama, impossibile tumulare la defunta dopo il funerale - La pioggia, caduta abbondantemente, si è infiltrata nei loculi del cimitero, dove l'amara scoperta è ... corriereadriatico.it scrive
Infiltrazioni d’acqua dal terrazzo in condominio, chi ne risponde? - Le infiltrazioni d’acqua rappresentano uno dei problemi più comuni e fastidiosi in ambito condominiale, in particolare quando derivano da terrazzi, balconi o aree sovrastanti. Da edilportale.com