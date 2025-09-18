Infermiere 48enne arrestato a Como così riusciva a rubare morfina dall' ospedale Sant' Anna

Infermiere arrestato a Como per furto aggravato: sottraeva morfina dallospedale S. Anna con falsi registri. Sequestrati anche hashish e avviate indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

