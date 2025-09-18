indycar david malukas confermato con penske

Come da copione, David Malukas parteciperà con il Team Penske nella prossima edizione della NTT IndyCar Series. L’americano si appresta per guidare la Chevrolet n. 12 al posto di Will Power, australiano che dopo diciassette anni al servizio del ‘Capitano’ si sposterà in Andretti in sostituzione di Colton Herta. Il 23enne ha debuttato in IndyCar nel 2022 dopo aver ottenuto il secondo posto al termine della Indy NXT. Il nativo di Chicago ha ottenuto per ora cinque piazzamenti tra i primi cinque e 16 tra i primi dieci in 61 gare a cui ha partecipato. Ancora zero acuti al momento per l’ex alfiere di Foyt che ha chiuso secondo l’ultima 500 Miglia di Indianapolis alle spalle dell’Honda n. 🔗 Leggi su Oasport.it

