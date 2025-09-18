Indicazione dell' origine in etichetta Coldiretti a sostegno della proposta di legge europea

Ultimo appuntamento in programma con la raccolta firme per sostenere la proposta di legge europea per dire 'Stop al cibo falso'. I gazebo gialli di Coldiretti saranno in piazza Savonarola, dalle 8.30 alle 12.30, davanti al cancello del fossato del Castello. Tutti i cittadini maggiorenni potranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: indicazione - origine

L’oliva taggiasca ottiene il marchio IGP! Un risultato storico per la Liguria che vede dopo 25 anni riconosciuto ufficialmente un patrimonio gastronomico inestimabile L’indicazione geografica protetta, attribuito dall'Unione Europea, tutela una tradizione secol - facebook.com Vai su Facebook

Indicazione dell'origine in etichetta, Coldiretti a sostegno della proposta di legge europea; Stop cibo falso: origine in etichetta. Firma la petizione; La petizione Coldiretti: 1 mln di firme per etichetta origine alimenti.

Latte: Coldiretti, etichetta obbligatoria origine uht e per prodotti lattiero-caseari - caseari che pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy per cui tre cartoni di latte a lunga ... Segnala adnkronos.com

Agroalimentare: Coldiretti, obiettivo 1 milione di firme per l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta in tutta l’Ue - Obiettivo un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di ... Riporta agensir.it