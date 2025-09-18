Indicazione dell' origine in etichetta Coldiretti a sostegno della proposta di legge europea

Ferraratoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento in programma con la raccolta firme per sostenere la proposta di legge europea per dire 'Stop al cibo falso'. I gazebo gialli di Coldiretti saranno in piazza Savonarola, dalle 8.30 alle 12.30, davanti al cancello del fossato del Castello. Tutti i cittadini maggiorenni potranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indicazione - origine

Indicazione dell'origine in etichetta, Coldiretti a sostegno della proposta di legge europea; Stop cibo falso: origine in etichetta. Firma la petizione; La petizione Coldiretti: 1 mln di firme per etichetta origine alimenti.

Latte: Coldiretti, etichetta obbligatoria origine uht e per prodotti lattiero-caseari - caseari che pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy per cui tre cartoni di latte a lunga ... Segnala adnkronos.com

Agroalimentare: Coldiretti, obiettivo 1 milione di firme per l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta in tutta l’Ue - Obiettivo un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di ... Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Indicazione Origine Etichetta Coldiretti