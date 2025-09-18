Indagine chiusa sul riciclaggio a Solofra | 25 persone coinvolte
SOLOFRA – La Procura della Repubblica di Avellino ha concluso le indagini su un articolato sistema di riciclaggio, attraverso il quale sarebbero stati movimentati milioni di euro generati da operazioni inesistenti. L’inchiesta ha portato all’iscrizione di venticinque persone nel registro degli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Riciclaggio dei milioni delle fatture false, venticinque ora rischiano il processo - Chiusa l'indagine della Procura di Avellino e della Guardia di Finanza sul presunto riciclaggio dei capitali delle frodi fiscali riciclati a Solofra. Scrive irpinianews.it