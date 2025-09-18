' InConcerto a San Marco in Lamis appuntamento con ‘The Beatles Suite Opera’
Venerdì 19 settembre andrà in scena l’ottavo dei quindici appuntamenti in programma della 21esima edizione della rassegna musicale ‘InConcerto’. A salire sul palco dell'auditorium del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis sarà l’orchestra di chitarre ‘De Falla’ diretta da Pasquale Scarola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Eloisa Atti e Marco Bovi in concerto 11 settembre ore 21 presso PAS - via Bondanello 39, Castel Maggiore Lo storico duo Atti/Bovi tornano in occasione dell'uscita del loro nuovo album. Muovendosi tra jazz, blues e songwriting, il duo composto da Eloisa
San Marco in Lamis. Festa patronale, ecco le serate musicali: chiuderà la “NUOVA ORCHESTA ITALIANA” - L’Amministrazione comunale di San Marco in Lamis, tramite il proprio profilo social ufficiale, ha reso noto il programma musicale delle tre serate che allieteranno la Festa patronale 2025. Segnala sanmarcoinlamis.eu
Riti del fuoco, San Marco in Lamis punta su un polo culturale - Realizzare un brand del turismo religioso che parta dal tradizionale rito sacro del fuoco del venerdì santo e crei un polo culturale a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Da ansa.it