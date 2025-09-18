Incidente sulla Tangenziale di Napoli due morti | moto si schianta contro le barriere

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli nella serata del 17 settembre: morti un uomo e una donna, finiti contro le barriere in motocicletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale

Incidente in tangenziale a Nichelino: moto tampona un'auto, centauro in ospedale e lunghe code

Incidente in Tangenziale a Nichelino: Scontro tra auto e moto, motociclista ferito

Napoli, tragico incidente in tangenziale: moto contro auto, morti due centauri

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere; Incidente in moto, due morti nella notte sulla tangenziale di Napoli: soccorsi inutili; Tragico incidente in Tangenziale: due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo.

incidente tangenziale napoli dueIncidente in moto, due morti nella notte sulla tangenziale di Napoli: soccorsi inutili - Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. ilmattino.it scrive

incidente tangenziale napoli dueMoto perde controllo, due morti su tangenziale di Napoli - Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Napoli Due