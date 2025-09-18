Incidente stradale nel pomeriggio | furgone distrutto e lunghe code

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel pomeriggio sul raccordo autostradale tra Napoli e Caserta, nei prezzi dell'uscita di Acerra. Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgone, la cui parte anteriore è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Inevitabili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

