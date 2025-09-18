Incidente stradale a Foggia | violento impatto tra due auto una delle due finisce sul cordolo della pista ciclabile

Momenti di tensione questo pomeriggio a Foggia, in Corso Roma, all’altezza dell’incrocio con via Mario Pagano, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli: una Ford Fiesta e una Fiat 600. Dopo l'impatto tra i due veicoli, la cui dinamica è in corso di accertamento, la Fiat 600 è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

