Incidente nella notte auto si schianta contro blocchi di cemento | muore un 20enne

Ancora un incidente mortale nel salernitano. Questa volta in via Lago Lucrino, nel comune di Pontecagnano Faiano, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 20 anni, residente a Olevano sul Tusciano, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto schiantandosi contro le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

