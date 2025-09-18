Incidente nel Telesino | auto centro in pieno un camion

Tempo di lettura: < 1 minuto Disavventura, questa mattina, per il conducente di una Ford Focus che ha finito la sua corsa sotto a un tir impegnato nell’affrontare la rotatoria sulla provinciale 70 nel territorio di San Salvatore Telesino.   L’incidente, le cui cause sono in corso di valutazione, si è verificato in prossimità del centro commerciale. Auto distrutta e parabrezza sfondato per la macchina, tanta paura ma nessun danno alla persona alla guida della macchina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi del caso e i mezzi del soccorso stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

