Incidente mortale in Tangenziale chi sono le due vittime e le cause della tragedia

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono Umberto Amato, 65 anni, e Emanuela Esposito, 61 anni, marito e moglie, le vittime dell'incidente avvenuto nella serata di ieri nella Galleria di Monte Sant'Angelo Est della Tangenziale, in direzione Capodichino.La coppia viveva a Fuorigrotta, ed era molto conosciuta. L'incidenteLa tragedia è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Tragico incidente in Tangenziale: due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo; La moto sbanda in galleria e si schianta a 140 km/h: morti marito e moglie; Schianto in Tangenziale, due morti.

incidente mortale tangenziale sonoIncidente in Tangenziale, chi erano marito e moglie morti nello schianto in moto - C’è un unico “sospettato” per il tragico schianto avvenuto ieri sera sulla Tangenziale di Napoli: l’alta velocità. ilmattino.it scrive

incidente mortale tangenziale sonoIncidente mortale sulla Tangenziale di Napoli: morti due centauri - Due persone sono rimaste uccise la scorsa notte poco dopo le 22. Da napolivillage.com

