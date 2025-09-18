Incidente in via Tommaso Cannizzaro scontro tra Volante e Suv all' incrocio
Momenti di paura in tarda mattinata in via Tommaso Cannizzaro. Una Volante della polizia, a sirene spiegate, si è scontrata contro un suv all'altezza dell'incrocio con via Cesare Battisti. A cauda dell'impatto hanno riportato lievi ferite i due agenti a bordo del veicolo di servizio e il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
