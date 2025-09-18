Incidente in moto due morti nella notte sulla tangenziale di Napoli | soccorsi inutili

Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Entrambe le persone a bordo sono morte.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

incidente in moto due morti nella notte sulla tangenziale di napoli soccorsi inutili

