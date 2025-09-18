Incidente in Francia chiuso parzialmente il traforo del Frejus | tir bloccati a Salbertrand

Il traforo del Frejus, che collega l'Italia alla Francia unendo Bardonecchia e Modane, è parzialmente chiuso dalla mattinata di oggi, giovedì 18 settembre 2025, per un incidente avvenuto in viabilità ordinaria sulla strada che serve a raggiungerlo dal versante transalpino, sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il traforo del Frejus è momentaneamente chiuso nella direzione tra Francia e Italia a causa di un incidente sulla rampa di accesso - A causa di un incidente è stato chiuso il passaggio dei mezzi dalla Francia all’Italia nel traforo del Frejus. Lo riporta ilpost.it