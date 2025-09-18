Incidente fra due auto lungo la Provinciale un ferito soccorso in elicottero
Poco prima delle 12.30 di questa mattina due auto si sono scontrate in modo violento lungo la Provinciale 5. E' accaduto all'incrocio con via Roncaglio, a cavallo tra i territorio di San Prospero e Medolla. Lo scontro ha coinvolto una Ford Puma e una vecchia Fiat Uno. L'impatto è stato tra la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
