Incidente del Mottarone 3 imputati chiedono di patteggiare Da pm parere favorevole

Tg24.sky.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Richiesta di patteggiamento, a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi, anche per Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto. Sulle richieste dovrà decidere, forse già in giornata, il Gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

incidente del mottarone 3 imputati chiedono di patteggiare da pm parere favorevole

© Tg24.sky.it - Incidente del Mottarone, 3 imputati chiedono di patteggiare. Da pm parere favorevole

In questa notizia si parla di: incidente - mottarone

Incidente sul Mottarone, ciclista travolto da un’auto: è grave

Incidente sul Mottarone, ciclista travolto da un’auto: è grave

Incidente funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare: le ultime news; Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono; Strage della funivia Stresa-Mottarone, nuova richiesta di rinvio a giudizio per cinque imputati.

incidente mottarone 3 imputatiStrage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Secondo ansa.it

incidente mottarone 3 imputatiMottarone, il legale di Tadini: "Chiederemo il patteggiamento" - Parla il difensore del capo tecnico che inserì i "forchettoni" che disabilitarono il sistema frenante della funivia. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mottarone 3 Imputati