Incidente a Uboldo grave motociclista 25enne

Incidente a Uboldo. Un violento scontro tra un motociclo e un’auto ha causato il ferimento serio di un ragazzo di 25 anni, giovedì 18 settembre poco prima delle 13, fra via Spinella e via IV Novembre. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, in sella alla sua moto e proveniente da Saronno, è entrato in collisione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

