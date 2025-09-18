Incidente a Uboldo grave motociclista 25enne

Ilnotiziario.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Uboldo. Un violento scontro tra un motociclo e un’auto ha causato il ferimento serio di un ragazzo di 25 anni, giovedì 18 settembre poco prima delle 13, fra via Spinella e via IV Novembre. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, in sella alla sua moto e proveniente da Saronno, è entrato in collisione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - uboldo

Uboldo, incidente nella notte, auto ribaltata, 3 giovani in ospedale

Uboldo, incidente nella notte, auto ribaltata, 3 giovani in ospedale

Incidente stradale, anziano in bici travolto da un furgone ad Uboldo: è grave

Morto l’architetto bresciano Edoardo Vezzoli: lo schianto in moto sul lago d’Iseo. Gravissima la moglie; Incidente stradale in A7: morto motociclista, grave la passeggera; Lavena Ponte Tresa, si schiantano due auto con gruppi di amici: 7 ragazzi feriti.

incidente uboldo grave motociclistaScontro auto-moto a Capo d'Orlando: motociclista 60enne finisce in ospedale - Purtroppo alcune emergenze in corso hanno fatto ritardare l’arrivo dell’ambulanza che è giunta sul posto una mezz’oretta dopo l’incidente ... Lo riporta msn.com

incidente uboldo grave motociclistaStefano Bartolomei muore in moto nell'incidente con un suv. Il decesso dopo un giorno di agonia, aveva 49 anni - Tragedia a Bassano del Grappa, dove venerdì 12 settembre si è verificato un incidente tra un suv, una moto e una bisarca. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Uboldo Grave Motociclista