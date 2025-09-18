incidente a principina sequestrate auto e moto decisive anche le telecamere

Grosseto, 18 settembre 2025 – Ci sono ancora aspetti da chiarire sull’ incidente avvenuto la mattina di martedì scorso a Principina Terra, quando una moto con in sella un ragazzo di 19 anni è finita a terra perché colpita da un’Audi A3 guidata da un giovane di 24. Ma c’è anche materiale a disposizione degli inquirenti. Un incidente che è costato al diciannovenne una serie di lesioni molto gravi. Il giovani è tuttora ricoverato alle Scotte di Siena in prognosi riservata. Ospedale dove è arrivato d’urgenza a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Il pubblico ministero che sta coordinando l’indagine, Carmine Nuzzo, ha firmato proprio ieri il decreto di convalida del sequestro dei due mezzi incidentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

