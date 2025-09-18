Incidente a Principina sequestrate auto e moto Decisive anche le telecamere
Grosseto, 18 settembre 2025 – Ci sono ancora aspetti da chiarire sull’ incidente avvenuto la mattina di martedì scorso a Principina Terra, quando una moto con in sella un ragazzo di 19 anni è finita a terra perché colpita da un’Audi A3 guidata da un giovane di 24. Ma c’è anche materiale a disposizione degli inquirenti. Un incidente che è costato al diciannovenne una serie di lesioni molto gravi. Il giovani è tuttora ricoverato alle Scotte di Siena in prognosi riservata. Ospedale dove è arrivato d’urgenza a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Il pubblico ministero che sta coordinando l’indagine, Carmine Nuzzo, ha firmato proprio ieri il decreto di convalida del sequestro dei due mezzi incidentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'uomo alla guida scappa dalla zona di Principina dopo aver colpito un 19enne. Ma la ragazza che era con lui racconta tutto al padre: nei guai per omissione di soccorso
