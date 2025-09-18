Inchiesta urbanistica revocato il divieto di dimora a Giovanni Oggioni
Il gip di Milano Mattia Fiorentini ha disposto la revoca del divieto di dimora nel capoluogo lombardo per Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione per il paesaggio e già ai domiciliari a marzo con accuse di corruzione, falso e depistaggio. La decisione arriva dopo le «recenti decisioni assunte dal Tribunale del Riesame» che, pur ritenute « non condivisibili », obbligano ad adottare «il medesimo regime cautelare applicato a Giuseppe Marinoni ». Al posto del divieto di dimora, Oggioni dovrà quindi rispettare «le interdittive della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio e del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali» per un anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica
