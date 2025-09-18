Inchiesta urbanistica Milano chiuse indagini su 4 cantieri tra cui progetto The Nest con 10 indagati ultimi accertamenti su Syre a San Siro

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quanto riguarda The Nest, per la pm Giancarla Serafini le 2 palazzine da 39 appartamenti sarebbero state realizzate “in modo non conforme alle norme” e con una semplice Scia, “spacciando per ristrutturazione una nuova costruzione”. Indagini in chiusura anche per anche i fascicoli su “Scalo House. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

inchiesta urbanistica milano chiuse indagini su 4 cantieri tra cui progetto the nest con 10 indagati ultimi accertamenti su syre a san siro

© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, chiuse indagini su 4 cantieri tra cui progetto “The Nest” con 10 indagati, ultimi accertamenti su “Syre” a San Siro

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Inchieste urbanistica, verso la chiusura delle indagini per quattro cantieri; Urbanistica Milano, chiusa l’inchiesta sul progetto “The Nest”: dieci indagati per…; Chiuse le indagini su The Nest, la costruzione sorta in un cortile violando la legge: 10 indagati.

inchiesta urbanistica milano chiuseUrbanistica Milano, quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta. Il pool si allarga - Sono quattro le indagini sulla gestione dell’urbanistica a Milano che la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

inchiesta urbanistica milano chiuseInchiesta urbanistica, due nuove costruzioni sotto la lente della Procura: quali sono i cantieri - Si tratta stavolta del progetto The Nest in via Fontana (San Babila) e il Cantiere Syre nel quartiere San Siro, a due passi ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Urbanistica Milano Chiuse