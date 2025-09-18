Inchiesta stipendi dei politici nelle Municipalità blitz della Finanza nelle commissioni di Vomero e Poggioreale

Blitz della Guardia di Finanza alle Municipalità del Vomero e di Poggioreale. Acquisiti i verbali delle commissioni. Indagine su stipendi e rimborsi dei politici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

