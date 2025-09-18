Inchiesta Doppia Curva Ferdico | Oggi chiudo tutti i capitoli che mi riguardano

Marco Ferdico, ex ultras dell'Inter, ha deciso di collaborare con i pm nell'inchiesta Doppia Curva, che riguarda anche la Curva Sud del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inchiesta Doppia Curva, Ferdico: “Oggi chiudo tutti i capitoli che mi riguardano”

Inchiesta 'Doppia Curva': dopo #Beretta, anche #Ferdico avrebbe deciso di collaborare con i magistrati

Inchiesta Doppia Curva, Ferdico collabora con la giustizia: "Qui per chiudere i capitoli aperti" - Marco Ferdico, ex capo ultras della Curva Nord dell'Inter, secondo quanto riportato da Il Giorno, ha deciso di collaborare con i pm dopo essere finito. Riporta tuttomercatoweb.com

