Inceneritore chiusura o proroga? Si riapre il dibattito sull’impianto

Il tema dell’ inceneritore di Montale torna al centro del dibattito. Un argomento molto caro a Montemurlo che sebbene non sia tra i Comuni proprietari, il suo territorio confina con Montale e da decenni subisce le ricadute dei fumi dell’impianto, come confermato in passato dagli studi di Arpat, che collocano alcune zone montemurlesi nella ’zona rossa’ delle emissioni. Le emissioni sono costantemente monitorate e tenute nei limiti di legge, ma è comunque un territorio che dato il proprio contribuito in termini ambientali. Dopo mesi di silenzio alle due Pec inviate a maggio e luglio al presidente del Cis e ai sindaci revisori e comproprietari, Luca Benesperi, sindaco di Agliana, invita ora a un pubblico dibattito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

