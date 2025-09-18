Incendio nel Barese | tre veicoli in fiamme nel piazzale di un' azienda a Casamassima

Hanno lavorato per quasi due ore i vigili del fuoco, questa notte a Casamassima, per domare il rogo di tre veicoli in fiamme all'esterno di un'azienda. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: a prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, tre furgoni in sosta nel piazzale esterno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

